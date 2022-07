Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Felicissimo per Laporte, domani darò il massimo” (Di venerdì 22 luglio 2022) Ancora una vittoria per la Jumbo-Visma, arrivata a quota cinque. Il team olandese porterà a Parigi Wout Van Aert in Maglia Verde, oltre che Jonas Vingegaard in posizione ideale per la vittoria finale e già proprietario della Maglia a Pois. Giornata piuttosto tranquilla per il danese, nonostante i 5” persi da Tadej Pogacar nel finale. La Maglia Gialla ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo l’arrivo: “Oggi è stata una giornata molto stressante. Sono felice di averla superata e soprattutto lo sono per Christophe Laporte che ha vinto la tappa. È un compagno straordinario, si merita questa vittoria”. “Ha lavorato alla perfezione per tre settimane – ha continuato Vingegaard – e ora è riuscito a prendere la giusta ricompensa. Sono davvero contento e credo che sia l’ennesima dimostrazione della forza della nostra ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Ancora una vittoria per la Jumbo-Visma, arrivata a quota cinque. Il team olandese porterà a Parigi Wout Van Aert in Maglia Verde, oltre chein posizione ideale per la vittoria finale e già proprietario della Maglia a Pois. Giornata piuttosto tranquilla per il danese, nonostante i 5” persi da Tadej Pogacar nel finale. La Maglia Gialla ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo l’arrivo: “Oggi è stata una giornata molto stressante. Sono felice di averla superata e soprattutto lo sono per Christopheche ha vinto la tappa. È un compagno straordinario, si merita questa vittoria”. “Ha lavorato alla perfezione per tre settimane – ha continuato– e ora è riuscito a prendere la giusta ricompensa. Sono davvero contento e credo che sia l’ennesima dimostrazione della forza della nostra ...

