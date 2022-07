Tour de France 2022 in tv oggi: orari venerdì 22 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di venerdì 22 luglio 2022) Terzultimo giorno di Tour de France 2022. Ormai la lotta per la maglia gialla è virtualmente chiusa, con Jonas Vingegaard che, dopo aver messo un altro minuto fra lui e Tadej Pogacar, deve solo arrivare indenne fino a Parigi per potersi fregiare dell’edizione numero 109 della Grande Boucle. oggi il gruppo potrà respirare dopo le fatiche dei Pirenei: è il turno della Castelnau-Magnoac-Cahors di 188,5 chilometri, giornata in cui i velocisti rimasti in gruppo potranno giocarsi un successo. Frazione quasi completamente pianeggiante, quella di oggi. Per oltre 60 chilometri il terreno è addirittura in leggera discesa, poi da dopo Fleurance una quarantina di chilometri sì mossi, ma che toccano al massimo i 165 metri di altitudine a Saint-Clar. Due GPM dai -50, la Cote de la Cite medievale de Lauzerte (2 km al ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Terzultimo giorno dide. Ormai la lotta per la maglia gialla è virtualmente chiusa, con Jonas Vingegaard che, dopo aver messo un altro minuto fra lui e Tadej Pogacar, deve solo arrivare indenne fino a Parigi per potersi fregiare dell’edizione numero 109 della Grande Boucle.il gruppo potrà respirare dopo le fatiche dei Pirenei: è il turno della Castelnau-Magnoac-Cahors di 188,5 chilometri, giornata in cui i velocisti rimasti in gruppo potranno giocarsi un successo. Frazione quasi completamente pianeggiante, quella di. Per oltre 60 chilometri il terreno è addirittura in leggera discesa, poi da dopo Fleurance una quarantina di chilometri sì mossi, ma che toccano al massimo i 165 metri di altitudine a Saint-Clar. Due GPM dai -50, la Cote de la Cite medievale de Lauzerte (2 km al ...

