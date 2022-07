Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: percorso da velocisti, Jasper Philipsen vuole il bis (Di venerdì 22 luglio 2022) Messi alle spalle i Pirenei con le loro salite che hanno sostanzialmente deciso i verdetti finali del Tour, il percorso torna ad offrire una tappa adatta alle ruote veloci. Difficilmente i due strappi da affrontare potranno fare selezione, aprendo le porte per una volata, l’ultima prima di quella prestigiosissima di Parigi. Arrivati a questo punto della corsa, è molto difficile individuare i valori in gioco, più che le doti del corridore potrebbero infatti influire le energie residue. Tenendo in considerazione questo fattore il favorito principale potrebbe essere Jasper Philipsen. Il belga ha vinto l’ultima volata disputata e ha mostrato una gamba superiore a quella dei pari-caratteristiche sulle dure tappe di montagna appena percorse. Un corridore a cui la gamba di sicuro non manca, ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Messi alle spalle i Pirenei con le loro salite che hanno sostanzialmente deciso i verdetti finali del, iltorna ad offrire unaadatta alle ruote veloci. Difficilmente i due strappi da affrontare potranno fare selezione, aprendo le porte per una volata, l’ultima prima di quella prestigiosissima di Parigi. Arrivati a questo puntocorsa, è molto difficile individuare i valori in gioco, più che le doti del corridore potrebbero infatti influire le energie residue. Tenendo in considerazione questo fattore il favorito principale potrebbe essere. Il belga ha vinto l’ultima volata disputata e ha mostrato una gamba superiore a quella dei pari-caratteristiche sulle dure tappe di montagna appena percorse. Un corridore a cui la gamba di sicuro non manca, ...

