Tour de France 2022: Enric Mas è positivo al Covid-19 e abbandona la Grande Boucle (Di venerdì 22 luglio 2022) Si chiude nel modo più sfortunato il Tour de France 2022 per quanto riguarda Enric Mas. Il ciclista spagnolo del team Movistar, infatti, è risultato positivo al Covid-19 prima del via della tappa odierna, la Castelnau Magnoac-Cahors di 188.5 chilometri e, di conseguenza, ha dovuto abbandonare la corsa. Per il team iberico si tratta di un altro duro colpo, dopo che nella giornata di ieri aveva dovuto alzare bandiera bianca Imanol Erviti, dovendo dire “addio” al proprio capitano, quando ormai Parigi si poteva vedere all’orizzonte. Per Enric Mas si chiude un Tour de France davvero grigio, nel quale non ha mai dato l’impressione di poter essere competitivo. Sempre staccato in salita, quello che in teoria sarebbe il suo ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Si chiude nel modo più sfortunato ildeper quanto riguardaMas. Il ciclista spagnolo del team Movistar, infatti, è risultatoal-19 prima del via della tappa odierna, la Castelnau Magnoac-Cahors di 188.5 chilometri e, di conseguenza, ha dovutore la corsa. Per il team iberico si tratta di un altro duro colpo, dopo che nella giornata di ieri aveva dovuto alzare bandiera bianca Imanol Erviti, dovendo dire “addio” al proprio capitano, quando ormai Parigi si poteva vedere all’orizzonte. PerMas si chiude undedavvero grigio, nel quale non ha mai dato l’impressione di poter essere competitivo. Sempre staccato in salita, quello che in teoria sarebbe il suo ...

