Tour de France 2022: Christophe Laporte trova il colpaccio da finisseur a Cahors. Ottimo terzo Alberto Dainese (Di venerdì 22 luglio 2022) Il colpaccio che non ti aspetti, un vero e proprio capolavoro tecnico. Dopo aver distrutto la Grande Boucle in salita ieri, nell'ultima giornata dei Pirenei, la Jumbo-Visma si ripete ed esulta ancora: nella diciannovesima tappa del Tour de France con arrivo a Cahors si impone un eccezionale Christophe Laporte che anticipa tutti con un'azione da finisseur. Cinque corridori all'attacco nella prima parte di gara: Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Nils Politt (BORA-hansgrohe), Mikkel Honorè (QuickStep-AlphaVinyl), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Taco Van der Hoorn (Intermarché – Wanty Gobert Materiaux). Successivamente il campione tedesco si lascia riassorbire dal plotone e proseguono in quattro la propria azione. Il gruppo, trainato dalle squadre dei velocisti, non ...

