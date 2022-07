Torino verso Waidring, domani test con Trabzonspor (Di venerdì 22 luglio 2022) Questa mattina il Torino ha lasciato Bad Leonfelden e si sta dirigendo verso Waidring, altro piccolo comune austriaco, dove proseguirà la preparazione estiva. I granata di Ivan Juric torneranno in ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Questa mattina ilha lasciato Bad Leonfelden e si sta dirigendo, altro piccolo comune austriaco, dove proseguirà la preparazione estiva. I granata di Ivan Juric torneranno in ...

MarcoBovicelli : 11.30 l’inizio dell’incontro #Juventus - #Torino in uno studio di avvocati nel centro di Milano,alle 16 accordo tra… - tupilano : ciao sto per volare verso Torino ?????? - MyWayASPI : Ore 06:26 22/07/2022 ?? #autostradaA10 GENOVA-SAVONA Raccordo Tra A10 E A6 Bivio A6 #allacciamentochiuso per incide… - MyWayASPI : Ore 06:26 22/07/2022 ?? #autostradaA10 GENOVA-SAVONA Raccordo Tra A10 E A6 Bivio A6 #allacciamentochiuso per incide… - ilio_3 : @internewsit Aiah , allora lo vedo già verso Torino -