Torino, Ricci: «Confermare quanto di buono abbiamo fatto»

Samuele Ricci del Torino ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della prossima stagione sua e dei granata. Di seguito le sue parole.

PREPARAZIONE PER LA PROSSIMA STAGIONE – «Stagione importante per tutti, dobbiamo Confermare quanto di buono abbiamo fatto in quella passata. Preferisco il silenzio ai discorsi, proprio come mister Juric: magari quest'anno avrò più responsabilità, è anche giusto così perché vuol dire che si alza il livello e che si sta crescendo. Il ritiro ci rende uniti anche fuori dal campo. L'8 era libero, ma sono rimasto con 28 che ho sempre avuto».

MANCINI – «L'ho conosciuto quest'anno, è bravissimo allenatore specialmente con i giovani: è una cosa positiva, la nazionale non è in momento facilissimo ma possiamo riprenderci perché ...

