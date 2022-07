Torino, Juric ha chiamato Rog: la richiesta del Cagliari (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Torino ha messo Rog tra gli obiettivi per la mediana: Juric ha chiamato il suo connazionale per convincerlo Il Torino ha messo Rog tra gli obiettivi per la mediana: Juric ha chiamato il suo connazionale per convincerlo. Sul centrocampista la concorrenza è folta, oltre ai granata anche Sampdoria, Cremonese e Salernitana avrebbero mostrato interesse per il croato. La richiesta del Cagliari è di 5 milioni di euro. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilha messo Rog tra gli obiettivi per la mediana:hail suo connazionale per convincerlo Ilha messo Rog tra gli obiettivi per la mediana:hail suo connazionale per convincerlo. Sul centrocampista la concorrenza è folta, oltre ai granata anche Sampdoria, Cremonese e Salernitana avrebbero mostrato interesse per il croato. Ladelè di 5 milioni di euro. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

