The Rocky Horror Show, tour 2022: le tappe del leggendario rock'n'roll musical di Richard O'Brien

The Rocky Horror Show, il leggendario rock'n'roll musical di Richard O'Brien sta per tornare in italia: le tappe del tour 2022 che arriverà a Milano, Trieste e Roma Universalmente riconosciuto come uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo, Richard O'Brien's Rocky Horror Show arriva in Italia nell'autunno 2022. La prima data sarà Milano al TAM Teatro Arcimboldi dall'11 al 23 ottobre. Poi Trieste al Politeama Rossetti per la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 25 al 30 ottobre. Infine Roma, al Teatro Olimpico per la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana, in ...

