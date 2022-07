The Rising – Caccia al mio Assassino al giro di boa su Sky Atlantic: le trame degli episodi del 22 luglio (Di venerdì 22 luglio 2022) La programmazione del thriller The Rising – Caccia al mio Assassino giunge al giro di boa su Sky Atlantic con l’appuntamento in prima serata di venerdì 22 luglio, in cui il canale 110 di Sky trasmette altri due episodi in prima visione assoluta per l’Italia. The Rising – Caccia al mio Assassino ha debuttato una settimana fa, venerdì 15 luglio, coi primi due episodi in anteprima per l’Italia: la serie soprannaturale inglese è basata su quella belga del 2017 dal titolo (Hotel) Beau Séjour e racconta la storia di una ragazza che torna dall’aldilà per scoprire chi l’abbia uccisa e perché. La prima stagione di The Rising – Caccia al mio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) La programmazione del thriller Theal miogiunge aldi boa su Skycon l’appuntamento in prima serata di venerdì 22, in cui il canale 110 di Sky trasmette altri duein prima visione assoluta per l’Italia. Theal mioha debuttato una settimana fa, venerdì 15, coi primi duein anteprima per l’Italia: la serie soprannaturale inglese è basata su quella belga del 2017 dal titolo (Hotel) Beau Séjour e racconta la storia di una ragazza che torna dall’aldilà per scoprire chi l’abbia uccisa e perché. La prima stagione di Theal mio ...

