The Fabelmans | il film di Steven Spielberg in anteprima mondiale a Toronto 2022

(Di venerdì 22 luglio 2022)presenterà alFestivalil suo nuovoThe, ispirato alla sua vita. The, il nuovodiretto da, avrà la suaalFestival. L'evento cinematografico, arrivato alla sua edizione numero 47, si svolgerà dall'8 al 18 settembre., con The, presenterà per la prima volta un suo progetto a, dopo aver partecipato in passato ad altri festival autunnali come Venezia e Telluride. La distribuzione del progetto è prevista ...

Best Movie

, il nuovo film diretto da Steven Spielberg , avrà la sua anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2022 . L'evento cinematografico, arrivato alla sua edizione numero 47, si svolgerà ...Il prossimo lavoro del regista, invece, sarà, una pellicola semi - autobiografica che racconterà la sua giovinezza con nel cast attori come Michelle Williams, Seth Rogen e Paul Dano. ... The Fabelmans: il nuovo film di Steven Spielberg ha finalmente una data di uscita Steven Spielberg per la prima volta parteciperà al Toronto International Film Festival con la premiere mondiale di The Fabelmans. Nel suo nuovo film semi-autobiografico, ispirato alla propria infanzia ...Steven Spielberg's "The Fabelmans" is the latest film that will make its world premiere at the 47th annual Toronto International Film Festival. Spielberg's deeply personal story joins a lineup that ...