Testament | Exodus | Heathen | Death Angel le foto del concerto al Rock In Roma

(Di venerdì 22 luglio 2022): le quattro band perfette per una serata di metal allo stato puro andata in scena ieri sul palco delInall’Ippodromo Capannelle per la seconda data data italiana., la setlist delalInliveIn19.07.2022 – Ph © Luca CesaroniliveIn19.07.2022 – Ph © Luca CesaroniI, giganti del thrash metal della San Francisco bay, sono accompagnati da un trio di leggende del genere come gli, glie i ...

rockmylifeita : RT@ rockonitalia Le nostre ultime fotogallery > - SanremoAncheNoi : RT @rockonitalia: Le nostre ultime fotogallery > - rockonitalia : Le nostre ultime fotogallery > - AraldoMetallo : Siete stati al #RockInRoma ieri? Avete pogato? Avete bestemmiato quando avete scoperto che la birra costava 6 euro?… - Panisperna_1713 : Io i #Metallica dal vivo li ho visti una volta sola e mi è bastato. Non li andrò a vedere mai più. #Exodus e… -

Soundsblog

Direttamente da San Francisco, arrivano i ''. Ma non solo: Sul palco del festival suoneranno anche, Heathen e Death Angel (nella foto) . Per chi ne sa poco di queste ......Capannelle - 15 luglio Carl Brave all'Ippodromo delle Capannelle - 16 luglio Anuel AA all'Ippodromo delle Capannelle - 18 luglio Litfiba all'Ippodromo delle Capannelle - 19 luglio+... Rock in Roma 2022, 19 luglio: stasera in concerto i Testament, Exodus, Heathen e Death Angel Rock in Roma 2022, martedì 19 luglio: i Testament in concerto con gli Exodus, Heathen e Death Angel: scaletta e orari live ...Si preannuncia come una vera e propria serata ‘esplosiva’ all’insegna del thrash metal allo stato puro, quella che domani (19 luglio), la rassegna live estiva della capitale ‘Rock in Roma’, si apprest ...