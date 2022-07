Terribile incidente al Circeo: donna investita e uccisa da un’auto (Di venerdì 22 luglio 2022) Tragico incidente questa mattina intorno alle 8.00 nel Comune di San Felice Circeo lungo la strada Migliara 58 in corrispondenza dell’incrocio con Via del Pigneto. Una donna, le cui generalità non sono note, è deceduta dopo essere stata investita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con un’eliambulanza, la Polizia Stradale di Terracina e i Vigili del Fuoco. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, il pedone non ce l’ha fatta. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Tragicoquesta mattina intorno alle 8.00 nel Comune di San Felicelungo la strada Migliara 58 in corrispondenza dell’incrocio con Via del Pigneto. Una, le cui generalità non sono note, è deceduta dopo essere stata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con un’eliambulanza, la Polizia Stradale di Terracina e i Vigili del Fuoco. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, il pedone non ce l’ha fatta. su Il Corriere della Città.

