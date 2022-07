Tennis | Team Europe con i Big Four alla Laver Cup | c' è anche Djokovic

sportface2016 : #Tennis, #LaverCup 2022: Novak #Djokovic giocherà con il Team Europe - beneventoapp : Tennis: Djokovic giocherà con il Team Europe alla Laver Cup di Londra: Londra, 22 lug. (Adnkronos) - Novak Djokovic… - Tennis_Ita : Laver Cup: ci sarà anche Novak Djokovic. Presenti tutti i 'Big 4' nel Team Europe - TV7Benevento : Tennis: Djokovic giocherà con il Team Europe alla Laver Cup di Londra - - Tennis_Ita : Nasce 'Schiavone Team Lab', la nuova sfida di Francesca -

Ancora da annunciare due posti nel roster delEurope devono ancora essere annunciati. Sono invece il canadese Felix Auger - Aliassime, l'americano Taylor Fritz e l'argentino Diego Schwartzman ad ...Capitanato da Bjorn Borg, ilEurope si è sempre imposto in tutte e quattro le edizioni. NelWorld che sarà guidato da John McEnroe hanno finora dato conferma della loro presenza Felix Auger ...Il serbo giocherà con Federer, Nadal e Murray ROMA (ITALPRESS) - Per la prima volta nella storia della Laver Cup, i 'Big Four' uniranno le forze ...Il ventuno volte campione Slam per la seconda volta in carriera farà parte del Team Europe e completa il quartetto che ha segnato l'ultimo ventennio del tennis mondiale.