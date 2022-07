Tennis, Novak Djokovic alla Laver Cup 2022 al fianco di Nadal, Federer e Murray in un Team Europe da sogno (Di venerdì 22 luglio 2022) La Laver Cup 2022 va a comporsi, e lo fa nella maniera più interessante possibile. Il campione in carica di Wimbledon, Novak Djokovic, ha infatti confermato che si unirà a Rafael Nadal, Roger Federer ed Andy Murray per comporre una formazione da sogno del Team Europe in occasione della quinta edizione della manifestazione, che in questo caso si terrà all’O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre prossimi. Il Tennista serbo non prende parte alla Laver Cup dal lontano 2018 in quel di Chicago, ma ora ha annunciato che farà il suo ritorno nella edizione di quest’anno. “Sono davvero entusiasta di unirmi di nuovo al Team Europe per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) LaCupva a comporsi, e lo fa nella maniera più interessante possibile. Il campione in carica di Wimbledon,, ha infatti confermato che si unirà a Rafael, Rogered Andyper comporre una formazione dadelin occasione della quinta edizione della manifestazione, che in questo caso si terrà all’O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre prossimi. Ilta serbo non prende parteCup dal lontano 2018 in quel di Chicago, ma ora ha annunciato che farà il suo ritorno nella edizione di quest’anno. “Sono davvero entusiasta di unirmi di nuovo alper la ...

