Tennis | Laver Cup 2022 | Djokovic giocherà con il Team Europe

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022) Novakcon illaCup, in programma dal 23 al 25 settembre. Si tratta della prima apparizione nel torneo dal 2018 per il serbo. Oltre a, la squadraa capitanata da Bjorn Borg potrà contare anche su Rafael Nadal, Roger Federer ed Andy Murray, che sfideranno ilWorld di John McEnroe allo stadio 02 di Londra. “È l’unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di squadra con ragazzi contro cui normalmente gareggi e unirti a Rafa, Roger e Andy – tre dei miei più grandi rivali di tutti i tempi – sarà davvero momento unico nella storia del nostro sport” ha dettoannunciando la sua presenza alla quinta edizione della...