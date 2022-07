Tennis: Djokovic giocherà con il Team Europe alla Laver Cup di Londra (Di venerdì 22 luglio 2022) Londra, 22 lug. (Adnkronos) - Novak Djokovic ha confermato che si unirà a Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray e giocherà per il Team Europe nella Laver Cup di quest'anno. La formazione da sogno dell'Europa, capitanata da Bjorn Borg, affronterà il Team World di John McEnroe nella quinta edizione della Laver Cup allo stadio O2 di Londra dal 23 al 25 settembre. Sarà la prima volta che il campione di Wimbledon Djokovic apparirà nel torneo, dal 2018 a Chicago. "È l'unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di squadra con ragazzi contro cui normalmente gareggi e unirti a Rafa, Roger e Andy - tre dei miei più grandi rivali di tutti i tempi - sarà davvero momento unico nella storia del nostro sport", ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022), 22 lug. (Adnkronos) - Novakha confermato che si unirà a Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray eper ilnellaCup di quest'anno. La formazione da sogno dell'Europa, capitanata da Bjorn Borg, affronterà ilWorld di John McEnroe nella quinta edizione dellaCup allo stadio O2 didal 23 al 25 settembre. Sarà la prima volta che il campione di Wimbledonapparirà nel torneo, dal 2018 a Chicago. "È l'unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di squadra con ragazzi contro cui normalmente gareggi e unirti a Rafa, Roger e Andy - tre dei miei più grandi rivali di tutti i tempi - sarà davvero momento unico nella storia del nostro sport", ha ...

