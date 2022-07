Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Gerry vuole prendere la patente (Di venerdì 22 luglio 2022) I personaggi di Tempesta d'amore saranno colpiti da nuove vicende al cardiopalma prossimamente. Le anticipazioni che giungono direttamente dalla Germania rivelano che Yvonne e Erik attraverseranno un brutto momento dovuto alle incertezze di lui circa la paternità di Josie. Quest'ultima continuerà ad essere all'oscuro di ogni cosa e sarà indaffarata con una certa scoperta che la farà infuriare. Leon, infatti, sarà il misterioso compratore del miele che voleva utilizzare anche Josie. Nel frattempo Gerry sarà ad un passo dal dare una svolta alla sua stessa vita, ma dovrà comunque far fronte allo scetticismo di suo fratello Max. anticipazioni tedesche Tempesta d'amore, Yvonne minaccia di dire la verità Yvonne e Erik avranno una discussione a dir poco ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 22 luglio 2022) I personaggi did'saranno colpiti da nuove vicende al cardiopalma prossimamente. Leche giungono direttamente dalla Germania rivelano che Yvonne e Erik attraverseranno un brutto momento dovuto alle incertezze di lui circa la paternità di Josie. Quest'ultima continuerà ad essere all'oscuro di ogni cosa e sarà indaffarata con una certa scoperta che la farà infuriare. Leon, infatti, sarà il misterioso compratore del miele che voleva utilizzare anche Josie. Nel frattemposarà ad un passo dal dare una svolta alla sua stessa vita, ma dovrà comunque far fronte allo scetticismo di suo fratello Max.d', Yvonne minaccia di dire la verità Yvonne e Erik avranno una discussione a dir poco ...

