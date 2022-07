Telesia for Peoples, gli eventi della nona edizione (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – “La pace è sempre possibile. Non è mai un’utopia”. Così Monsignor Giuseppe Mazzafaro, Vescovo di Cerreto Sannita–Telese–S. Agata dei Goti, saluta la nona edizione del “Telesia for Peoples”, in programma nelle terme di Telese fino a domenica prossima. Il Vescovo interverrà domani sera (ore 21,30) presso il Teatro del Cerro per dare un messaggio di pace e di speranza ai partecipanti, subito dopo la perfomance dei ragazzi “speciali” del laboratorio di percussioni del progetto “I suoni della vita”. A ricevere Monsignor Mazzafaro saranno il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso insieme al presidente del consiglio comunale Maria Venditti, il presidente dell’Associazione “Ali onlus” Alessandro Fucci e gli organizzatori dell’associazione no profit ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – “La pace è sempre possibile. Non è mai un’utopia”. Così Monsignor Giuseppe Mazzafaro, Vescovo di Cerreto Sannita–Telese–S. Agata dei Goti, saluta ladel “for”, in programma nelle terme di Telese fino a domenica prossima. Il Vescovo interverrà domani sera (ore 21,30) presso il Teatro del Cerro per dare un messaggio di pace e di speranza ai partecipanti, subito dopo la perfomance dei ragazzi “speciali” del laboratorio di percussioni del progetto “I suonivita”. A ricevere Monsignor Mazzafaro saranno il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso insieme al presidente del consiglio comunale Maria Venditti, il presidente dell’Associazione “Ali onlus” Alessandro Fucci e gli organizzatori dell’associazione no profit ...

