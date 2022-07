Teen Wolf: il primo teaser trailer del film svela un ritorno (Di venerdì 22 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato il teaser trailer del film di Teen Wolf, progetto prodotto per Paramount+. Il film sequel della serie Teen Wolf ha ora un teaser trailer grazie al San Diego Comic-Con 2022. Il video riporta gli spettatori a Beacon Hills, dove è emerso un terrificante male. Nel filmato c'è spazio per licantropi e varie creature sovrannaturali, oltre a mostrare il ritorno di Allison, il personaggio interpretato da Crystal Reed. Teen Wolf: The Movie sorge la luna piena a Beacon Hills e con essa emerge un terribile male. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato ildeldi, progetto prodotto per Paramount+. Ilsequel della serieha ora ungrazie al San Diego Comic-Con 2022. Il video riporta gli spettatori a Beacon Hills, dove è emerso un terrificante male. Nelato c'è spazio per licantropi e varie creature sovrannaturali, oltre a mostrare ildi Allison, il personaggio interpretato da Crystal Reed.: The Movie sorge la luna piena a Beacon Hills e con essa emerge un terribile male. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo ildi banshee, coyote mannari, ...

