Taxi | alla Camera emendamento del governo per lo stralcio art 10

ROMA – Secondo quanto si apprende il governo ha presentato alla Camera l'emendamento che stralcia l'articolo 10 del ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore dei Taxi. L'esame del testo e tutt'ora in corso nella commissione Attività produttive di Montecitorio. L'approdo del testo in Aula è previsto per lunedì 25 luglio. L'articolo L'Opinionista.

