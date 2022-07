Tao Fashion Digital Awards per Cividini. «Servono investimenti e creatività»

CatelliRossella : A Cividini il Tao Fashion Digital Award 2022 - Moda - ANSA - solospettacolo : A Cividini il Tao Fashion Digital Award 2022 - MeglioNotizie : A Cividini il Tao Fashion Digital Award 2022 -

Andrà al marchio Cividini, special guest della nuova edizione della Taomoda Week, in programma dal 19 al 24 luglio a Taormina, ilDigital Awards. La maison che negli anni '80 ha rivoluzionato la maglieria in cashmere, dopo la vittoria dell'edizione nel 2018, torna sul palcoscenico del Teatro Antico svelando in ...Peculiarità dei premi per la moda sono quest'anno, invece, iDigital Award, assegnati a Cividini, Mario Dice e Alessandro Enriquez. Brand, questi, che hanno già calcato in passato il ...Il premio Cividini ospite speciale a Taormina della Taomoda Week con tanto di riconoscimento: domani riceverà il Tao Fashion Digital Awards. La registrazione al sito de L'Eco di Bergamo è totalmente g ...Tra le novità della Tao fashion week, il Sustainability award. Tra i finalisti il brand di calzature Rbrsl di Valentina Curzi ...