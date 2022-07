“Tanti ciarlatani”: Alvin su Ilary Blasi, parole durissime (Di venerdì 22 luglio 2022) Alvin rompe il silenzio e si pronuncia sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la sentenza non lascia spazio a dubbi. Alvin (fonte instagram)Negli scorsi giorni una vera e propria bomba è esplosa nel web e nei media nazionali: la coppia d’oro composta da Ilary Blasi e Francesco Totti è giunta all’ultima fermata. La conduttrice e il Pupone, infatti, dopo un longevo matrimonio e ben 3 figli, ha ufficializzato la separazione tramite un comunicato pubblico. Sin dall’inizio del 2022 si vociferava circa un tradimento di Totti con la giovane Noemi Bocchi, tutt’ora assediata dai paparazzi. In seguito, è emersa un’ulteriore indiscrezione: il primo tradimento sarebbe imputabile a Ilary, che secondo i rumors avrebbe perso la testa per un giovane e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 luglio 2022)rompe il silenzio e si pronuncia sulla rottura trae Francesco Totti: la sentenza non lascia spazio a dubbi.(fonte instagram)Negli scorsi giorni una vera e propria bomba è esplosa nel web e nei media nazionali: la coppia d’oro composta dae Francesco Totti è giunta all’ultima fermata. La conduttrice e il Pupone, infatti, dopo un longevo matrimonio e ben 3 figli, ha ufficializzato la separazione tramite un comunicato pubblico. Sin dall’inizio del 2022 si vociferava circa un tradimento di Totti con la giovane Noemi Bocchi, tutt’ora assediata dai paparazzi. In seguito, è emersa un’ulteriore indiscrezione: il primo tradimento sarebbe imputabile a, che secondo i rumors avrebbe perso la testa per un giovane e ...

FannyAd00282524 : @evamarghe Occhio che Renzi ha solo una bella parlantina, ma non è meglio di tanti altri ciarlatani. È pure lui u… - Dulafive : @ZenoPisani Partendo dal presupposto che nessuno è infallibile e nemmeno Di Marzio, ce ne sono altri. Romeo Agresti… - paskalpetit1 : Agli italiani [NON] servono prof.come Monti/Fornero/Mario Draghi, e tanti ciarlatani,filosofi,e falsi cultori, che… - 57Attilio : @ProfCampagna Il fruttivendolo è uno che lavora per guadagnarsi il pane ed è più credibile di tanti ciarlatani che… - Bruno72513183 : @DiegoFusaro Meglio un buon banchiere che tanti ciarlatani. Il parlamento ne è pieno, abbiamo perso credibilità, co… -