(Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 luglio 2022 "Idi questail Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Come ha detto chiaramente Renzi in un'intervista a Bruno Vespa il Pd ha provato a far nascere ...

TgCal24.it

Roma, 22 luglio 2022 "Idi questa crisi sono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Come ha detto ...solo un danno all'Italia" così il vicepresidente di Forza Italia Antonio...... senza 'gli unici' della crisi e cioè i pentastellati. 'Si vede che Draghi ha lasciato ... Antonioconsiglia a chi ha già lasciato di abbandonare anche il ruolo di parlamentare, 'per ... Tajani: "Responsabili crisi di Governo sono Pd e M5S" • TGCAL24.it (Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2022 "I responsabili di questa crisi sono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Come ha detto chiaramente Renzi in un'intervista a Bruno Vespa il Pd ha provat ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo prima fatto opposizione ai governi giallo-verde e giallo-rosso. Poi con grande senso di responsabilità abbiamo partecipato ad un governo di emergenza nazionale nato dalla s ...