Svezia-Belgio oggi, Europei calcio femminile: orario quarti di finale, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di venerdì 22 luglio 2022) oggi alle ore 21.00 di scena il terzo quarto di finale degli Europei 2022 di calcio femminile. Al Leigh Sports Village, si affronteranno Svezia-Belgio in un incrocio che avrebbe potuto riguardare l’Italia, sconfitta però dalla formazione belga nell’ultimo incontro del Gruppo D. Le svedesi, giunte seconde nel Gruppo C alle spalle dell’Olanda, rientrano nel gruppo delle compagini favorite per imporsi in questa manifestazione avendo tra le sue fila individualità di spicco come Stina Blackstenius, attaccante dell’Arsenal, o Fridolina Rolfö, giocatrice del Barcellona. Forza fisica e tecnica caratterizzano la compagine scandinava. Sul fronte belga si dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo e, come fatto vedere contro le azzurre, sarà necessaria grande coesione per sfruttare ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022)alle ore 21.00 di scena il terzo quarto didegli2022 di. Al Leigh Sports Village, si affronterannoin un incrocio che avrebbe potuto riguardare l’Italia, sconfitta però dalla formazione belga nell’ultimo incontro del Gruppo D. Le svedesi, giunte seconde nel Gruppo C alle spalle dell’Olanda, rientrano nel gruppo delle compagini favorite per imporsi in questa manifestazione avendo tra le sue fila individualità di spicco come Stina Blackstenius, attaccante dell’Arsenal, o Fridolina Rolfö, giocatrice del Barcellona. Forza fisica e tecnica caratterizzano la compagine scandinava. Sul fronte belga si dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo e, come fatto vedere contro le azzurre, sarà necessaria grande coesione per sfruttare ...

