Superbonus, Confartigianato: imprese in ginocchio per crediti (Di venerdì 22 luglio 2022) Pescara - "Le aziende sono sull'orlo del fallimento per l'incertezza derivante dalla cessione dei crediti presenti nel cassetto fiscale, assistiamo ad un balletto indecente. La burocrazia e le norme stringenti rendono i crediti quasi incedibili. Oggi, con l'attuale situazione politica, la preoccupazione è ancora più forte: ci attende una fase transitoria che ci spaventa e non poco. Non c'è più tempo, è necessario porre subito rimedio". A lanciare l'allarme è Confartigianato imprese Chieti L'Aquila, che interviene a proposito del Superbonus 110%, dei bonus in edilizia e della questione cessione del credito. "In questo contesto di incertezza - afferma Alberto De Cesare, presidente Anaepa Chieti L'Aquila, la categoria Edilizia di Confartigianato - ci sono soggetti finanziari che stanno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 22 luglio 2022) Pescara - "Le aziende sono sull'orlo del fallimento per l'incertezza derivante dalla cessione deipresenti nel cassetto fiscale, assistiamo ad un balletto indecente. La burocrazia e le norme stringenti rendono iquasi incedibili. Oggi, con l'attuale situazione politica, la preoccupazione è ancora più forte: ci attende una fase transitoria che ci spaventa e non poco. Non c'è più tempo, è necessario porre subito rimedio". A lanciare l'allarme èChieti L'Aquila, che interviene a proposito del110%, dei bonus in edilizia e della questione cessione del credito. "In questo contesto di incertezza - afferma Alberto De Cesare, presidente Anaepa Chieti L'Aquila, la categoria Edilizia di- ci sono soggetti finanziari che stanno ...

