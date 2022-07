Sulla spiaggia di Focene un nuovo murales dedicato alla tartaruga marina (Di venerdì 22 luglio 2022) Fiumicino – “Vogliamo dire grazie a coloro che hanno dato un contributo alla realizzazione del murales Sulla spiaggia libera tra Lido del Carabiniere e la Colonia marina Stella Maris”. È quanto dice Emilio Sciesa, presidente del “nuovo Comitato Cittadino Focene”. Il murales, che è dedicato alla tartaruga mediterranea in estinzione conosciuta come caretta caretta, è opera degli artisti “Phzero” Daniele Signore e Simona Gaffi, già noti e apprezzati dai residenti e turisti per il murales della balena e quello dedicato al poeta Galloni, sempre a Focene. “La preziosa collaborazione con questi artisti – spiega Sciesa – e anche con Francesco Stazi per il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Fiumicino – “Vogliamo dire grazie a coloro che hanno dato un contributorealizzazione dellibera tra Lido del Carabiniere e la ColoniaStella Maris”. È quanto dice Emilio Sciesa, presidente del “Comitato Cittadino”. Il, che èmediterranea in estinzione conosciuta come caretta caretta, è opera degli artisti “Phzero” Daniele Signore e Simona Gaffi, già noti e apprezzati dai residenti e turisti per ildella balena e quelloal poeta Galloni, sempre a. “La preziosa collaborazione con questi artisti – spiega Sciesa – e anche con Francesco Stazi per il ...

_Nico_Piro_ : #21luglio stare in mezzo alla gente sul bus, al bar, in strada, in spiaggia e verificare totale divergenza tra opin… - Agenzia_Ansa : Vasto incendio a Bibione. Otto escursionisti in trappola sulla spiaggia si sono salvati buttandosi in mare. Il sind… - pisto_gol : I bambini giocano ancora a calcio sulla spiaggia,ma oggi i portieri si fanno chiamare Neuer o Courtois, chi calcia… - AlpaUno : Sbarco di migranti a Marsala. Trovato un gommone con indumenti sulla spiaggia - gazzettanapoli : Un Info Point direttamente in spiaggia, ricco di attività e informazioni sulla tutela del mare e dell'ambiente, riv… -