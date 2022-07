Su Sky al via da oggi le fase finali di Malaga del World Padel Tour 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Da oggi, venerdì 22 luglio, e fino a domenica 24 luglio, su Sky andranno in onda le fasi finali del Cervezas Victoria Malaga Open, dodicesima tappa del World Padel Tour 2022. La pay-TV inglese e la piattaforma streaming NOW seguiranno tutti gli incontri previsti a partire dalla giornata odierna fino alle due finali di domenica. In telecronaca Alessandro Lupi, Andrea Solaini e Stefano De Grandis, al commento tecnico si alterneranno invece Emiliano Siciliani, Emiliano Pozzoni, Mauricio Lopez Algarra e Saverio Palmieri. Per le finali di domenica, il commento sarà affidato alla coppia Alessandro Lupi e Saverio Palmieri. Di seguito tutto quello da sapere sul calendario, gli orari e dove vedere le fasi finali del Cervezas ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 22 luglio 2022) Da, venerdì 22 luglio, e fino a domenica 24 luglio, su Sky andranno in onda le fasidel Cervezas VictoriaOpen, dodicesima tappa del. La pay-TV inglese e la piattaforma streaming NOW seguiranno tutti gli incontri previsti a partire dalla giornata odierna fino alle duedi domenica. In telecronaca Alessandro Lupi, Andrea Solaini e Stefano De Grandis, al commento tecnico si alterneranno invece Emiliano Siciliani, Emiliano Pozzoni, Mauricio Lopez Algarra e Saverio Palmieri. Per ledi domenica, il commento sarà affidato alla coppia Alessandro Lupi e Saverio Palmieri. Di seguito tutto quello da sapere sul calendario, gli orari e dove vedere le fasidel Cervezas ...

