Su Disney+ in arrivo la serie tv su Mike Tyson | “Mike”

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della nuova serie evento originale Mike, un vero e proprio racconto senza filtri della vita di Mike Tyson. In Italia, la serie composta da otto episodi debutterà con i primi sei su Star all'interno di Disney+ dall'8 settembre, in occasione del Disney+ Day. Dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers insieme al team dietro Tonya e dalla showrunner Karin Gist, executive producer di Our Kind of People, Mike esplora la frenetica e controversa storia di Mike Tyson. La serie evento composta da otto episodi racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della ...

