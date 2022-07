Stefania Orlando a La Talpa? E su Barbara D’Urso | “Titoli senzazionalistici”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 22 luglio 2022)dopo il Grande Fratello Vip 5 ha avuto un ottimo successo. Prima ha lavorato a Tale e Quale Show, poi ora si trova su Discovery, insieme al suo amico ed vincitore del reality, Tommaso Zorzi. Ma non si vuole fermare qui.pronta per il suo futuro in televisione Stando a quanto dichiarato dal portale Biccy, la cantante ex vippona vorrebbe partecipare al nuovo reality Mediaset La. Ma in che veste? Non come concorrente, l’ex del GF VIP 5 è pronta per mettersi alla prova nelle vesti di conduttrice. Maria De Filippi potrebbe accogliere l’appello? Finora non è stato ancora scelto nessuno per la conduzione del nuovo reality. Simona Ventura era tra le conduttrici più quotate per il posto ma lei stessa ha smentito categoricamente. Fascino si occuperà della produzione e ha ...