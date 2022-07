Stavolta l'ultimatum lo dà Di Battista: 48 ore e due condizioni per il suo ritorno. E Conte trema (Di venerdì 22 luglio 2022) L'ex deputato dalla Russia è in contatto costante con Raggi. Vuole tornare nel Movimento ma a patto che si rompa definitivamente col Pd e che non ci siano deroghe ai due mandati. Grillo sogna un attacco a tre punte: Conte-Raggi-Dibba Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 luglio 2022) L'ex deputato dalla Russia è in contatto costante con Raggi. Vuole tornare nel Movimento ma a patto che si rompa definitivamente col Pd e che non ci siano deroghe ai due mandati. Grillo sogna un attacco a tre punte:-Raggi-Dibba

