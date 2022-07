Stati Uniti, la Camera approva il disegno di legge che garantisce l’accesso alla contraccezione (Di venerdì 22 luglio 2022) La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge che garantisce l’accesso alla contraccezione a livello nazionale. Il via libera è arrivato giovedì 21 luglio, circa un mese dopo che l’annullamento da parte del giudice della Corte Suprema Clarence Thomas di un precedente misura che vietava le restrizioni sul controllo delle nascite. La nuova legge è passata con 228 voti a favore e 195 contrari. Il giudice della Corte Suprema Clarence ThomasLa lunga battaglia per passare in Senato Il disegno di legge sancirebbe il diritto all’ottenimento dei contraccettivi, definito come “qualsiasi dispositivo o farmaco utilizzato per prevenire la gravidanza”. Gli esempi elencati ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Ladei Rappresentanti deglihato unachea livello nazionale. Il via libera è arrivato giovedì 21 luglio, circa un mese dopo che l’annullamento da parte del giudice della Corte Suprema Clarence Thomas di un precedente misura che vietava le restrizioni sul controllo delle nascite. La nuovaè passata con 228 voti a favore e 195 contrari. Il giudice della Corte Suprema Clarence ThomasLa lunga battaglia per passare in Senato Ildisancirebbe il diritto all’ottenimento dei contraccettivi, definito come “qualsiasi dispositivo o farmaco utilizzato per prevenire la gravidanza”. Gli esempi elencati ...

