Staten Harry | famoso Little Monster rinnega Lady Gaga | “Dio mi ha salvato | lei è satanica”

Leggi su biccy

(Di venerdì 22 luglio 2022) Non soltanto Roma(vera icona brasiliana), tra ice n’è un altro che diversi anni fa si è fatto notare per i suoi video virali e si tratta del piccolo. Il ragazzino si divertiva a cantare e ballare tutte le hit più famose die grazie alle sue clip era diventato una celebrità fra i fan della Germanotta. Negli anni qualcosa è cambiato e il piccolo è cresciuto ed è diventato fan della Madonna (no, non quella vera). Adessoripudia il suo passato,e pubblica filmati in cui parla di un altro tipo di celebrità, diciamo meno LGBT friendly di, ma che non hanno nulla da invidiarle in fatto di ...