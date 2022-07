Stagione disastrosa per Morbidelli: aria di divorzio in Yamaha? (Di venerdì 22 luglio 2022) Stagione a dir poco disastrosa il 2022 per Franco Morbidelli. Una non indifferente mancanza di fiducia per il motociclista italiano, protagonista di una ripida discesa adesso difficile da arrestare. Una grande incognita Morbidelli per la MotoGP 2023. Tra i tanti dubbi sul suo futuro, sicuramente certo un andamento ormai da troppo traballante. Una situazione che, seppure ancora non ufficiale, risente tuttavia di un’incombente mancanza di risultati per il 2022. Una delusione di non poco conto per Lin Jarvis il 2022 di Franco in Yamaha, fiducioso dopo il sorprendente esito del 2020 con una moto del 2019. Un percorso che aveva già mostrato le sue falle nel 2021, quando l’italiano ha comunque dato sfogo a grandi capacità di resistenza e adattamento. Che sia ora possibile per Morbidelli un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)a dir pocoil 2022 per Franco. Una non indifferente mancanza di fiducia per il motociclista italiano, protagonista di una ripida discesa adesso difficile da arrestare. Una grande incognitaper la MotoGP 2023. Tra i tanti dubbi sul suo futuro, sicuramente certo un andamento ormai da troppo traballante. Una situazione che, seppure ancora non ufficiale, risente tuttavia di un’incombente mancanza di risultati per il 2022. Una delusione di non poco conto per Lin Jarvis il 2022 di Franco in, fiducioso dopo il sorprendente esito del 2020 con una moto del 2019. Un percorso che aveva già mostrato le sue falle nel 2021, quando l’italiano ha comunque dato sfogo a grandi capacità di resistenza e adattamento. Che sia ora possibile perun ...

