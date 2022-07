Sri Lanka: forze sicurezza arrestano manifestanti antigovernativi (Di venerdì 22 luglio 2022) Colombo, 22 lug. (Adnkronos) - Le forze di sicurezza dello Sri Lanka hanno fatto irruzione nella piazza principale della protesta antigovernativa in atto a Colombo, arrestando i manifestanti e smantellando le loro tende. Centinaia di soldati e poliziotti sono intervenuti contro i manifestanti fuori dagli uffici presidenziali nella capitale. Nove persone, fra le quali 2 ferite, sono state arrestate. Un giornalista video della Bbc - ha scritto l'emittente britannica - è stato picchiato dall'esercito e un soldato gli ha rubato il telefono e ha cancellato i video. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Colombo, 22 lug. (Adnkronos) - Ledidello Srihanno fatto irruzione nella piazza principale della protesta antigovernativa in atto a Colombo, arrestando ie smantellando le loro tende. Centinaia di soldati e poliziotti sono intervenuti contro ifuori dagli uffici presidenziali nella capitale. Nove persone, fra le quali 2 ferite, sono state arrestate. Un giornalista video della Bbc - ha scritto l'emittente britannica - è stato picchiato dall'esercito e un soldato gli ha rubato il telefono e ha cancellato i video.

