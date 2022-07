Sposati da 3 mesi | massacra il marito e confessa | “Mi tradiva con donne e trans All’altare solo per i documenti”

(Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’omicidio arriva la confessione dettagliata dell’omicida Edlaine Ferrera, dalla quale emerge una storia di forti disagi sociali e di coppia Emerge un quadro più chiaro attorno all’omicidio di Francesco Vetrioli, il 37enne residente a Bussolengo ucciso mentre dormiva dalla moglie, la 36enne Edlaine Ferrera, nella notte fra martedì e mercoledì nella loro abitazione al civico 37/A di via San Valentino. I fatti avvengono a distanza di soli 3dal matrimonio. Un omicidio, quello di Vetrioli, compiuto in modo estremamente violento dalla donna, e con dietro un movente altrettanto tragico. Emerge, infatti, un quadro di forti disagi tanto sociali quanto di coppia, nella quale vigeva un perenne stato di tensione fra i due. Il racconto del drammatico omicidio A rivelare i dettagli di quella terribile notte è la stessa Ferrera, che ha raccontato le ...

nata circa 3 anni fa con una convivenza iniziata presso l'abitazione dei suoi genitori e successivamente continuata qui a Bussolengo dove abitiamo da circa 8. Il 2 aprile 2022 ci siamo...