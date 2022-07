Spesa senza Iva, ecco quanto risparmierebbero gli italiani (Di venerdì 22 luglio 2022) Dalla frutta e la verdura fino ai beni di prima necessità, 'Zona Bianca' nei supermercati per calcolare il costo del carrello della Spesa dei cittadini Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 luglio 2022) Dalla frutta e la verdura fino ai beni di prima necessità, 'Zona Bianca' nei supermercati per calcolare il costo del carrello delladei cittadini

CarloCalenda : “E ogni partito/sindacato che si presenta con una proposta di spesa o spiega come coprirla o verrà gentilmente acco… - Ettore_Rosato : Draghi non è Conte. E questo vale per tutte le richieste senza copertura di spesa, e il #M5S ne sa qualcosa, per tu… - AdrianoCostardi : @BibMarino2 @monacelt @GianmarcoGirot1 Resto dell'idea che è meglio spendere in pensioni che in guerre per conto… - martina_prados : Andare a fare la spesa con il prendisole senza reggi sotto e ritrovarsi nel reparto frigoriferi così - lapuccio : @TizianaFerrario Tranquilla ma saranno letti senza problemi perché l'italiano preferisce vendere il voto per €20 per fare un po' di spesa -