Speranza “M5S ha sbagliato | ma l’avversario rimane la destra”

(Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Serve un centrosinistra nuovo che metta al centro il lavoro e la giustizia sociale, con una proposta che difenda sanità e scuola pubblica”. Lo dice al Tg3 il ministro della Salute e leader di Articolo 1, Roberto.Quanto al M5S, per“ha commesso un errore grave in Senato, ma per me – aggiunge –la, che propone la stessa aliquota per chi guadagna un milione di euro e per un infermiere, che negli Stati Uniti cancella con un tratto di penna 50 anni di battaglie a difesa dei diritti delle donne, e che nega la grande emergenza climatica e ambientale”. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

