Spaventoso incendio alle porte della città, vigili del fuoco sul posto. La situazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Grave incendio a Ostia, distrutto un camping. È scoppiato intorno alle 17 il rogo che in pochissimo tempo ha avvolto e distrutto la struttura ricettiva Roma Capitol Camping a piazza di Castel Fusano nei pressi di Ostia. Il vento e le alte temperature, oggi a Roma superati i 40 gradi, hanno fatto propagare rapidamente le fiamme che hanno devastato completamente una roulotte e le casette di legno del campeggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e del distaccamento del lido. Purtroppo sono andati in fumo anche numerosi pini ad alto fusto della vicina area boschiva. Fortunatamente non sembrano esseri feriti. Nel campeggio non c'era nessuno dal momento che l'intera area è dismessa e abbandonata da tempo. Fiamme alte e denso fumo nero,

