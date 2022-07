Sparatoria al Maquoketa Caves State Park, 4 morti fra cui il killer 23enne suicida (Di venerdì 22 luglio 2022) È un 23enne del Nebraska, Anthony Orlando Sherwin, l’autore della Sparatoria nella quale sono State uccise tre persone al Maquoketa Caves State Park nello Stato americano delle Iowa. Orlando Sherwin si è poi ucciso. La polizia è intervenuta al Maquoketa Caves State Park dopo che era stata segnalata una Sparatoria poco prima delle 6 e mezza. Agli agenti è stato detto che c’era stato una triplice omicidio nel parco. Setacciata la zona i poliziotti hanno rintracciato poco dopo quello che ritengono essere il killer, il 23enne Anthony Orlando Sherwin . È stato trovato a ovest del parco, morto per una ferita da arma da fuoco. Gli agenti ritengono che si sia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) È undel Nebraska, Anthony Orlando Sherwin, l’autore dellanella quale sonouccise tre persone alnello Stato americano delle Iowa. Orlando Sherwin si è poi ucciso. La polizia è intervenuta aldopo che era stata segnalata unapoco prima delle 6 e mezza. Agli agenti è stato detto che c’era stato una triplice omicidio nel parco. Setacciata la zona i poliziotti hanno rintracciato poco dopo quello che ritengono essere il, ilAnthony Orlando Sherwin . È stato trovato a ovest del parco, morto per una ferita da arma da fuoco. Gli agenti ritengono che si sia ...

