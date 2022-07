Sono i giorni del gran caldo: termometro vicino ai 40 gradi (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Anticiclone sub-tropicale proseguirà ad avvolgere gran parte del Mediterraneo, mentre infiltrazioni d’aria più fresca legate a strutture depressionarie sull’Europa nord-occidentale incominceranno ad arrecare fenomeni di instabilità a ridosso dei rilievi. Il campo termico si manterrà decisamente oltre la media stagionale, con punte anche attorno ai 38/39°C. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo, a cura di Tommaso Grieco Venerdì 22 luglio 2022Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio intensificazione della nuvolosità lungo i rilievi, con qualche temporale non escluso tra il Canton Ticino ed il Varesotto.Temperature: minime stazionarie, tra 22/25°C, fino a 27°C nei grandi centri urbani; massime stazionarie, tra 35/38°C, con qualche punta a 39°C sulla bassa pianura.Venti: al piano per tutto il giorno deboli ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Anticiclone sub-tropicale proseguirà ad avvolgereparte del Mediterraneo, mentre infiltrazioni d’aria più fresca legate a strutture depressionarie sull’Europa nord-occidentale incominceranno ad arrecare fenomeni di instabilità a ridosso dei rilievi. Il campo termico si manterrà decisamente oltre la media stagionale, con punte anche attorno ai 38/39°C. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo, a cura di Tommaso Grieco Venerdì 22 luglio 2022Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio intensificazione della nuvolosità lungo i rilievi, con qualche temporale non escluso tra il Canton Ticino ed il Varesotto.Temperature: minime stazionarie, tra 22/25°C, fino a 27°C neidi centri urbani; massime stazionarie, tra 35/38°C, con qualche punta a 39°C sulla bassa pianura.Venti: al piano per tutto il giorno deboli ...

