"Sondaggio Tecnè dell'ultim'ora": chi scivola sotto la soglia. Centrodestra, dati pesanti | Video (Di venerdì 22 luglio 2022) Da oggi siamo ufficialmente in campagna elettorale, e dunque è tempo di sondaggi. A Zona Bianca su Rete 4 Giuseppe Brindisi lancia una rilevazione "dell'ultimo minuto" di Tecnè sulle intenzioni di voto degli italiani. Premessa doverosa e significativa: al momento, solo il 55% degli intervistati si è pronunciato su questo o quel partito, mentre il bacino degli astensionisti e degli indecisi è inquietante. Il 45% dice che non vota o non sa (ancora) per chi votare. Alla luce del dato analogo delle ultime amministrative, è il segno plastico della crisi ormai conclamata della nostra democrazia parlamentare. Chi ha le idee chiare, invece, si espone e conferma il trend delle ultime settimane. La cridi di governo e la caduta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Da oggi siamo ufficialmente in campagna elettorale, e dunque è tempo di sondaggi. A Zona Bianca su Rete 4 Giuseppe Brindisi lancia una rilevazione "o minuto" disulle intenzioni di voto degli italiani. Premessa doverosa e significativa: al momento, solo il 55% degli intervistati si è pronunciato su questo o quel partito, mentre il bacino degli astensionisti e degli indecisi è inquietante. Il 45% dice che non vota o non sa (ancora) per chi votare. Alla luce del dato analogoe amministrative, è il segno plasticoa crisi ormai conclamataa nostra democrazia parlamentare. Chi ha le idee chiare, invece, si espone e conferma il trende settimane. La cridi di governo e la caduta di ...

alex_chicchi : RT @SBidimedia: ??Sondaggio Tecnè – Elezioni Politiche ?? il PD si avvicina a FdI ?? in crescita Lega, M5s e Forza Italia sondaggio completo:… - SBidimedia : ??Sondaggio Tecnè – Elezioni Politiche ?? il PD si avvicina a FdI ?? in crescita Lega, M5s e Forza Italia sondaggio c… - nemo87 : @leofilippi @Bobo_Marx @AlRobecchi E comunque non è vero, tecné proprio non lo fa (i campioni sono diversi per ogni… - nemo87 : @leofilippi @Bobo_Marx @AlRobecchi valore del sondaggio: me l'ha detto mio cugggino) ( - nemo87 : @leofilippi @Bobo_Marx @AlRobecchi Sarebbe ora di smetterla di prendere qualsiasi sondaggio come oro colato senza p… -

La coalizione di centrodestra è al 46,6%, dicono i sondaggi ... 19 luglio), Piepoli (17 luglio), Tecnè (9 e 16 luglio) e SWG (11 e 18 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www. Meloni - Letta, che sfida! Fdi e Pd appaiate col 23,2% dei voti! Il sondaggio Sondaggio: Fratelli d'Italia e Partito Democratico sono in perfetta parità, col 23,2% Pd e Fratelli d'Italia sono esattamente pari, al 23,2%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi ... ... 19 luglio), Piepoli (17 luglio),(9 e 16 luglio) e SWG (11 e 18 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascunconsiderato è disponibile sul sito ufficiale www.: Fratelli d'Italia e Partito Democratico sono in perfetta parità, col 23,2% Pd e Fratelli d'Italia sono esattamente pari, al 23,2%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi ...