Sondaggi politici: i partiti ai nastri di partenza della campagna elettorale (Di venerdì 22 luglio 2022) Un primo Sondaggio Tecné fotografa i partiti ai nastri di partenza della brevissima campagna elettorale che accompagnerà l’estate degli italiani in vista del voto del 25 settembre. In testa c’è il partito che più di tutti – non a caso – chiedeva lo scioglimento delle camere: Fratelli d’Italia è al 23,5%, Giorgia Meloni domina incontrastata la coalizione di centrodestra (la cui coesione è tutta da verificare) staccando la Lega ferma al 14,6% e Forza Italia al 10,6%. Un accordo interno tra Meloni, Salvini e Berlusconi prevede che il leader del partito che prenderà più voti all’interno della coalizione indicherà il presidente del Consiglio: prende corpo l’ipotesi Meloni a Palazzo Chigi, sarebbe la prima donna a ricoprire questo ruolo. A tallonarla però il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Un primoo Tecné fotografa iaidibrevissimache accompagnerà l’estate degli italiani in vista del voto del 25 settembre. In testa c’è il partito che più di tutti – non a caso – chiedeva lo scioglimento delle camere: Fratelli d’Italia è al 23,5%, Giorgia Meloni domina incontrastata la coalizione di centrodestra (la cui coesione è tutta da verificare) staccando la Lega ferma al 14,6% e Forza Italia al 10,6%. Un accordo interno tra Meloni, Salvini e Berlusconi prevede che il leader del partito che prenderà più voti all’internocoalizione indicherà il presidente del Consiglio: prende corpo l’ipotesi Meloni a Palazzo Chigi, sarebbe la prima donna a ricoprire questo ruolo. A tallonarla però il ...

