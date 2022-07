Solo il 36% di chi vuol disdire l’abbonamento lo manterrebbe a prezzo ridotto ma con gli spot (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo streaming di Netflix in uscita Handelsblatt, di Michael Scheppe, pag. 15 La pubblicità non rientra nel concetto del provider. In Germania, Solo il 36% degli utenti che stanno pensando di cancellare il proprio abbonamento manterrebbe il servizio se diventasse più economico grazie alla pubblicità. I clienti di Netflix hanno impiegato dodici ore e 57 minuti per guardare la nuova stagione della serie di successo “Stranger Things“. In futuro, dovranno pianificare più tempo per lo streaming serale. Questo perché il servizio vuole introdurre un altro livello tariffario: Il cliente pagherà meno, ma dovrà accettare la pubblicità. Per Netflix, il passo è una misura provvisoria. Il pioniere dello streaming è cresciuto per un decennio. Ora il servizio ha perso clienti per il secondo trimestre consecutivo: questa volta l’azienda ha quasi un ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo streaming di Netflix in uscita Handelsblatt, di Michael Scheppe, pag. 15 La pubblicità non rientra nel concetto del provider. In Germania,il 36% degli utenti che stanno pensando di cancellare il proprio abbonamentoil servizio se diventasse più economico grazie alla pubblicità. I clienti di Netflix hanno impiegato dodici ore e 57 minuti per guardare la nuova stagione della serie di successo “Stranger Things“. In futuro, dovranno pianificare più tempo per lo streaming serale. Questo perché il servizioe introdurre un altro livello tariffario: Il cliente pagherà meno, ma dovrà accettare la pubblicità. Per Netflix, il passo è una misura provvisoria. Il pioniere dello streaming è cresciuto per un decennio. Ora il servizio ha perso clienti per il secondo trimestre consecutivo: questa volta l’azienda ha quasi un ...

golretzka2 : RT @GiuseppeSassano: Vorrei 36 tappe del Tour solo per gli interventi di Ettore Giovanelli. MVP del Tour a pari merito con Van Aert #RaiTour - GiuseppeSassano : Vorrei 36 tappe del Tour solo per gli interventi di Ettore Giovanelli. MVP del Tour a pari merito con Van Aert #RaiTour - EuroTonnara : @MarcoBertol___ Un po' tanto. Io, zero dosi, mai più di 38. Sopra i 36,5 solo un paio di giorni. - VaroneGerardo : @belladasoffrire Prova a superare il mio record 36 ore di sonno, mi svegliavo solo per mangiare - Skarrozzz : RT @GirolamoMaggio: Draghi che va e forniture di Gas della Gazprom aumentate (36 milioni di metri cubi) che arrivano. Dunque i Russi non ce… -