Soldati modificati geneticamente | nel loro sangue | Ucraina | l' agghiacciante teoria di questa donna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) I separatisti del Donbass li chiamano Ukronazi, in riferimento ai membri dei battaglioni ultranazionalisti ucraini (Azov, Aidar, Bandera etc.) che russi e filorussi vogliono annientare. Ma laaccezione non è solo ideologica. Il termine sta ad evocare un certo concetto di "soldato del male" di stampo esoterico. Questi ucraini, in questo senso, sarebbero immorali, crudeli, sadici, annebbiati dalle droghe e animati da un certo satanismo che gli avrebbe permesso di portare avanti labattaglia antirussa dal 2014 in poi. Per quanto strano possa sembrare, nella guerra inil paranormale svolge un ruolo importante. In Russia infatti le origini dei "del male" sono persino approdate in Parlamento. Il Consiglio della Federazione Russa ha tenuto lunedì una sessione della commissione che indaga sulle ...