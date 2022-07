Billa42_ : Soldati dello Sri Lanka fanno incursione nella segreteria presidenziale - DanieleDann1 : ?? Centinaia di soldati dello #SriLanka hanno fatto irruzione nel principale campo di protesta anti-governativo nell… - BlackTristan : Chissà se questi tre appena arrivati uno con il tatuaggio del Big Ben e dello stemma dei Windsor, un altro con la b… - AniMatMigrante : @ilcontealmaviva Un gradino sopra a tutti gli altri e non solo per la musica: quel contrasto tra l'eleganza e dolce… - mar40248589 : Colpo di artiglieria russa su un bunker ucraino. A sinistra dello schermo puoi vedere i soldati che corrono verso d… -

Lettera 22

...sicurezzaSri Lanka hanno fatto irruzione nella piazza principale della protesta antigovernativa in atto a Colombo, arrestando i manifestanti e smantellando le loro tende. Centinaia di...... sta per raccontare una storia avvincente e spettacolare, degnaschermo di un cinema. Saranno ...(forse il fratello Finrod ) e poi insieme alla compagnia di elfi mentre dà la caccia aidi ... "Kill or capture": soldati inglesi in Afghanistan Un'inchiesta della BBC rivela gli omicidi sommari di civili afghani da parte delle truppe speciali inglesi nel 2010/11 nella provincia dell'Helmand ...Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Pubblicità. S ...