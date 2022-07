Solari green: proteggono la pelle e il Pianeta (Di venerdì 22 luglio 2022) Solari green : il tam tam è iniziato già da qualche anno. Ma oggi non se ne può più fare a meno. Non c’è prodotto con Spf che protegga dai raggi Solari dannosi che non sia anche eco-sostenibile. Raggiunta attraverso packaging con materiali riciclati e/o riciclabili, ingredienti sostenibili e formule che rispettano l’oceano e i suoi abitanti. Pensate per esempio che si stima che ogni anno, nelle aree della barriera corallina, si rilascino tra 6.000 e 14.000 tonnellate di crema solare, colpevoli dello sbiancamento e della morte dei coralli. Ecco qualche consiglio per abbronzarsi consapevolmente. In Ambre Solaire Hydra 24H Protect di GARNIER , burro di karité eco e glicerina vegetale (200 ml, euro 13,75). Waterlover Sun Milk di BIOTHERM ha il bollino Nordic Swan Ecolabel (200 ml, euro 37). Piace al Pianeta e… ai bimbi: ... Leggi su amica (Di venerdì 22 luglio 2022): il tam tam è iniziato già da qualche anno. Ma oggi non se ne può più fare a meno. Non c’è prodotto con Spf che protegga dai raggidannosi che non sia anche eco-sostenibile. Raggiunta attraverso packaging con materiali riciclati e/o riciclabili, ingredienti sostenibili e formule che rispettano l’oceano e i suoi abitanti. Pensate per esempio che si stima che ogni anno, nelle aree della barriera corallina, si rilascino tra 6.000 e 14.000 tonnellate di crema solare, colpevoli dello sbiancamento e della morte dei coralli. Ecco qualche consiglio per abbronzarsi consapevolmente. In Ambre Solaire Hydra 24H Protect di GARNIER , burro di karité eco e glicerina vegetale (200 ml, euro 13,75). Waterlover Sun Milk di BIOTHERM ha il bollino Nordic Swan Ecolabel (200 ml, euro 37). Piace ale… ai bimbi: ...

