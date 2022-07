Simona Ventura, il bikini a 57 anni è da urlo: «La mia vacanza da sogno» (Di venerdì 22 luglio 2022) Simona Ventura, la sua estate è decisamente rovente. La conduttrice ha condiviso nelle ultime ore sui social una carrellata di foto in cui mostra il fisico mozzafiato. Alla tenera... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022), la sua estate è decisamente rovente. La conduttrice ha condiviso nelle ultime ore sui social una carrellata di foto in cui mostra il fisico mozzafiato. Alla tenera...

Lovetrash6 : Ultimi “scandali/personaggi alla ribalta” Prof corsivo Rita de crescenzo Assunta Capuozzo Rhove Figlio Totti (?)… - leggoit : Simona Ventura in bikini - 361_magazine : La Talpa, c'è chi desidera condurla e chi no: è il caso di Simona Ventura che ha ribadito che non sarà alla guida d… - redazionerumors : La conduttrice torna a parlare di Totti e Ilary e delle possibili nozze con il compagno Giovanni Terzi - redazionerumors : La conduttrice torna a parlare di Totti e Ilary e delle possibili nozze con il compagno Giovanni Terzi -