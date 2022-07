Sicilia | riapre Riserva di Monte Cofano | Scilla ' Dopo sei anni restituita al territorio'

(Di venerdì 22 luglio 2022) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) -oggi ladi, in località Macari nel Trapanese, chiusa da 6. Tornano a essere fruibili per escursionisti e visitatori i sentieri vista mare del sito naturalistico al termine dei lavori progettati dal Comune di Custonaci, in collaborazione con il dipartimento regionale Sviluppo rurale e territoriale, ente gestore dellanaturale, e finanziati dall'ufficio del Commissario contro il dissesto idrogeologico. Presenti stamane, oltre a Giacomo Scala dell'ufficio del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico e al dirigente generale del dipartimento Sviluppo rurale, Mario Candore, anche i sindaci del, Daniela Toscano di Erice, Roberto Maiorana di Buseto Palizzolo, Giuseppe Scarcella di ...

