Sicilia, domani le primarie del campo progressista. Pd, M5s e sinistra scelgono il candidato in un clima politico surreale (Di venerdì 22 luglio 2022) Le primarie si faranno. Perlomeno così pare al momento, ma non si fa in tempo a fissare una frase che il quadro politico è già completamente cambiato. Intanto si va avanti a testa bassa in Sicilia, in un contesto ormai ai limiti del surreale, e con un interrogativo pesante: il risultato della consultazione elettorale organizzata dall'asse giallorosso durerà fino alle elezioni? "Noi ci siamo. Ma a condizione che ci sia una stessa visione sia a Roma che a Palermo. I due piani, quello regionale e quello nazionale, non possono essere scomposti. È ovvio che poi i cittadini non capiscono. Il Pd nazionale deve fare chiarezza", così Nuccio Di Paola coordinatore regionale del M5s chiede al Pd una posizione univoca su tutto. Mentre Giuseppe Provenzano, ex ministro Siciliano dei dem ribadisce che i due piani ...

